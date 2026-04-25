Лудогорец абдикира от титлата

Лудогорец загуби от ЦСКА 1948 с 1:2 у дома в среща от първия кръг на плейофите в родното първенство. Шампионите се отдалечиха още повече от нова титла на страната след поредна грешна стъпка.

Браян Собреро изведе гостите от Бистрица напред в резултата още в осмата минута. Ерик Маркус изравни в 18-та, но осем по-късно Мамаду Диало върна преднината на "червените". До края Лудогорец така и не успя да реагира на предизвикателството и инкасира още една загуба тази седмица, след като по-рано бе победен и от ЦСКА с 1:2 в първи полуфинален сблъсък за Купата.

С успеха си ЦСКА 1948 на Александър Александров измести днешния си опонент в таблицата и е на осем точки зад лидера Левски, който по-късно днес играе с ЦСКА. Лудогорец е на десет пункта от върха, с мач повече.

Освен това ЦСКА 1948 спечели историческа първа победа над Лудогорец на стадиона в Разград.

За разградчани предстои реванш с ЦСКА за Купата в сряда, 29 април, преди Пер-Матиас Хьогмо и компания да се изправят срещу тима на Христо Янев и за първенство на 3 май отново на Националния стадион. ЦСКА 1948 пък гостува на Левски на "Герена" идния уикенд.