Слънчево и топло ще е утре, температурите ще са до 28°

В Северна България вятърът ще се усили и ще бъде умерен и силен

25.04.2026 | 15:25 ч. 0
Снимка: архив, БГНЕС

През нощта ще бъде ясно. Ще духа слаб вятър от запад-югозапад. Минималните температури ще бъдат 4° и 9°, на места в Северна България и по Черноморието до 11°-12°, в София - около 4°.

Атмосферното налягане ще бъде близо до средното за месеца. Вечерта ще започне да се понижава,

Утре ще бъде слънчево. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, вечерта в Североизточна България от север-североизток, в Северна България ще се усили и ще бъде умерен и силен. Максималните температури ще бъдат между 23° и 28°, в София - около 23°, сочи прогнозата на НИМХ.

През нощта срещу понеделник през страната ще премине размит студен атмосферен фронт. Ще има временни увеличения на облачността. Вятърът ще се ориентира от север-североизток, в Източна България умерен и силен и с него в страната ще нахлува студен въздух.
  
По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад, вечерта по северното крайбрежие умерен и силен от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 20° и 15°. Температурата на морската вода е 11°-12° по северното крайбрежие и 13°-14° по южното. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

В планините ще бъде слънчево, в следобедните часове с незначителна купеста облачност. Ще духа умерен и силен северозападен вятър, но с тенденция на усилване. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 16°, на 2000 метра – около 8°.
    
В понеделник ще преобладава слънчево време, след обяд с временни увеличения на облачността, но валежи не се очакват. Вятърът ще отслабне до умерен и ще се ориентира от североизток. Дневните температури ще се понижат и преобладаващите максимални ще бъдат между 14° и 19°, а минималните – между 2° и 7°.

Във вторник ще преобладава слънчево време с по-значителни увеличения на облачността над планинските райони в Западна България, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Вятърът ще се ориентира от югоизток и дневните температури слабо ще се повишат.
  

