Първан Симеонов: Има пренареждане в политическата карта

Социологът Първан Симеонов от агенция "Мяра” направи анализ на официалните резултати от изборите на 19 април. По думите му те показват едно сериозно пренареждане в политическата карта на страната, като "Прогресивна България" на Румен Радев печели подкрепа във всички възрастови и социални групи.

"С поскъпването преди и след въвеждането на еврото се създаде атмосфера на съчетаване на политическо износване на предишната власт. Когато се съчетаят тези неща, може да се очаква вълна. Месеци наред всички питаха кой с кого ще се коалира. Аз казвах: "нека изчакаме да минат изборите", заяви социологът в предаването "България сутрин".

Радев спечели широка електорална подкрепа

В изборния ден на 19 април агенция "Мяра" изпращаше данни през целия ден на Bulgaria ON AIR.

Симеонов добави, че Радев е спечелил във всички демографски групи

“Електоралният профил на партията на Радев прилича много на тази на ГЕРБ. Около 200 хиляди гласа са трансфер към Радев от ГЕРБ. В групата на най-младите също печели Радев. Ако Радев не се беше явил, голяма част от наказателния вот щеше да иде при ПП-ДБ. Младото гласуване този път не е кой знае колко голямо. Има едни 100 000 гласа от периферията на ПП-ДБ, отишли при Радев", обясни социологът.

Според Симеонов ГЕРБ много тежко са преживели резултатите от изборите.

"За тях е успех, че все пак са завършили на второ място. Това, че ПП-ДБ и ГЕРБ се състезаваха, вдигна резултатите и на двете страни. Радев за момента е направил по-скоро движение, което е всеобхватно. Ще трябва да допуска и други политически движения, защото в противен случай ще започнат протестни действия", обясни социологът.

Симеонов добави, че едно от най-големите предизвикателства пред Радев ще е да не се опияни от властта.

"Овладяването на цените няма да е въобще лесно. Радев вече няма с кого да се извини и кой да е виновен. Много хора чакат бърза промяна - такова нещо не е възможно. Радев може символично да подаде ръка на БСП, както направи Борисов със СДС. Напълно възможен е 4-годишен мандат, но трябват много нерви. Радев е умерено лоялен към Европа и НАТО", подчерта Симеонов.

