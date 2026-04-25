Млада жена загина при сблъсък на микробус и електрическа тротинетка в Пловдив

Електрическа тротинетка е била управлявана от 23-годишен мъж

25.04.2026 | 11:58 ч.
Снимка: архив, БГНЕС

Млада жена е загинала при пътен инцидент тази сутрин на ул. "Ландос" в Пловдив, съобщиха от ОД на МВР в Пловдив. Сигналът на тел.112 е получен след 7:30 ч.

При все още неизяснени обстоятелства е настъпил сблъсък между микробус и електрическа тротинетка, управлявана от 23-годишен мъж. На място е издъхнала неговата спътничка, на 22 години.

Водачът на буса е тестван за алкохол и наркотици, стойностите са отрицателни.

Разследването по досъдебното производство продължава.

