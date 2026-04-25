Проф. Михайлова за предизвикателствата да се управлява с голямо мнозинство в НС

Седмица след изборите вече е ясно, че партията на Румен Радев „Прогресивна България“ ще има 131 депутати, което означава пълно мнозинство и изцяло самостоятелно управление. В новата ни история това се е случвало само веднъж – през 1997 година, когато Обединените демократични сили (ОДС) печелят изборите с над 2 милиона и 200 хиляди гласа и вкарват 137 депутати, а председател на парламентарната група тогава е Екатерина Михайлова.

Темата за политическата ситуация и възможните исторически паралели коментира пред bTV проф. Михайлова, преподавател по конституционно право и бивш заместник-председател на Народното събрание.

„Никога не се повтаря историята по един и същи начин, разбира се“, заяви тя.

По думите ѝ ситуацията през 1997 г. е била значително по-различна: „Тогава беше много по-различна ситуацията в държавата. Казвам го, защото много от вас не са били родени. Но тогава всъщност беше и в много тежка криза в държавата. Криза, която беше икономическа, финансова. Нямаше пари, нямаше жито, нямаше нищо. Хиперинфлация и протестите, които доведоха до предсрочни избори“, обясни Михайлова.

Тя подчертава, че макар да има и прилики, контекстът е различен: „Яростта беше по друг начин. Там нямаше да се радваме, като се видим на площада, а имаше истинска ярост.“

По отношение на бъдещо самостоятелно мнозинство проф. Михайлова коментира: „От друга страна е добра новина. За държавата е добре, когато има стабилност в управлението. Ние видяхме вече последните години колко лош резултат дава тази нестабилност.“

Тя обаче предупреди, че управлението с голямо мнозинство носи и предизвикателства: „Предизвикателството е да можеш да работиш с толкова много депутати, да запазиш това единство, да направиш отбор.“

В разговора тя даде пример от собствения си опит: „Аз съм била в непрекъснат контакт с Иван Костов като министър-председател и процесът беше двустранен. Не е защото аз искам или само той, а синхронизираме. Обща политика правим.“

По темата за съдебната реформа проф. Михайлова очерта няколко стъпки. Първата, според нея, е временно ограничаване на кадровите решения: „НС трябва да приеме едно решение, с което да наложим мораториум върху това Висшият съдебен съвет да взима кадрови решения.“

Тя допълни: „Да не повишава, да не премества, да не наказва, защото може и неудобните да бъдат наказвани.“