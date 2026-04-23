Цветанов: Оттеглянето на Сарафов е осигуряване на време за прегрупиране

"За Радев гласуваха не само от симпатия, но и заради отвращение"

23.04.2026 | 15:29 ч.
Снимка: БГНЕС

Оттеглянето на Борислав Сарафов е осигуряване на време за прегрупиране в съдебната система. Това мнение изрази пред БНР бившият вътрешен министър и бивш вицепремиер Цветан Цветанов, който беше сред водещите фигури в ГЕРБ, а впоследствие учреди партия "Републиканци за България".

"Ваня Стефанова е част от отбора и екипа на Борислав Сарафов", отбеляза той и припомни детайли от професионалната ѝ биография. Във водовъртежа на съдебната система влязоха много хора, които искаха някаква промяна и се бореха", отчита Цветанов.

В хода на Сарафов да напусне поста на изпълняващ длъжността главен прокурор той вижда "стресиране в тези системи, които досега манипулираха или държаха в зависимост много хора".

За изборите за НС

Хората гласуваха за Радев не защото всички симпатизират, а заради отвращението и отчаянието, коментира Цветан Цветанов. По думите му загубата на всички политически партии, по целия спектър, се равнява общо на 740 000 избиратели.

121 депутати са загубили парламентарно представените в предишния парламент формации. Радев надгради и се получиха 131, направи равносметка

Цветанов и допълни, че сега от него зависи дали ще направи "най-стойностния и смислен кабинет".

За политическата ситуация 

С новото мнозинство някои партии ще изгубят основната си мотивация за политическо съществуване и ще има прегрупиране и преструктуриране, прогнозира Цветан Цветанов. 

Цветан Цветанов Сарафов прегрупиране съдебната система
