Конгресмен: Властите в САЩ разполагат с данни за съществуване на извънземни

Властите в САЩ разполагат с данни, които могат да свидетелстват за съществуването на извънземни, каза конгресменът Тим Бърчет, цитиран от телевизионния канал "Фокс нюз".

"Ние, членовете на Конгреса, сме виждали твърде много такива данни, аз също съм ги виждал", каза политикът.

Бърчет поясни, че лично не е срещал или виждал извънземни, но по време на закрити брифинги е получавал информация, включително снимки и видеозаписи, от правителствени служители, които свидетелстват за съществуването на извънземни форми на живот.

Конгресменът отбелязва по-специално, че много американски пилоти "са описвали срещи с някакъв вид летателни апарати или устройства".

Бърчет също така е отговорил утвърдително на уточняващия въпрос дали вярва в съществуването на извънземни.

Въз основа на видяното на закрити брифинги конгресменът също така посочва, че за правителството на САЩ "е дошло времето да признае, че разполага с данни за съществуването на извънземни форми на живот".

По-рано Тим Бърчет призова американските власти да оповестят класифицираните данни за НЛО, ако няма какво да крият, тъй като Вашингтон харчи десетки милиони долари за изучаване на феномена, който, "както твърдят някои членове на правителството, не съществува".

