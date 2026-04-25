Красен Кралев стана баща на момиченце, казва се Мария

На 2 януари бившият спортен министър и депутат от ГЕРБ навърши 59 години

25.04.2026 | 12:24 ч. Обновена: 25.04.2026 | 12:26 ч. 26
Снимка: Фейсбук

Снимка: Фейсбук

Бившият спортен министър и депутат от ГЕРБ Красен Кралев стана баща на момиченце, съобщи самият той във фейсбук профила си. Бебето се казва Мария Красен Кралева.

На 2 януари Кралев навърши 59-годишна възраст. Първата му дъщеря се казва Криста.

С модела Петя Велкова се запознават преди около 5 години през общи приятели от борбата, припомня „24 часа“. 

"Благодаря на моята любима Петя, за огромното щастие с което ме дари. Благодаря на Богородица, че закриля нашето семейство. Огромни благодарности и почитания към д-р Дяволов и екипа на МЦ "Майчин дом", към д-р Калчев и д-р Чучомишев и екипа на МЦ "Калчев", към Милен Божилов, д-р Онал и екипа на Turmed Services.

Всички тези прекрасни хора и перфектни професионалисти дадоха всичко от себе си, за да изживеем огромното щастие да станем родители на една прекрасна девойка.

Нека Мария да има щастлив и смислен живот. Амин", написа Кралев в социалната мрежа.

