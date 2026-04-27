Йотова: Уважението към работещите трябва да е приоритет за инвеститорите

Несигурността и турбуленциите на международните пазари изискват от бизнеса гъвкавост и амбиция, но и добро отношение към хората. Най-важното за развитието на българската икономическа система е инвестицията в човешкия капитал и в повишаването на квалификацията. Те правят бизнеса устойчив.

Това заяви президентът Илияна Йотова по време на церемонията за връчване на наградите "Инвеститор на годината" за 2025 година.

Конкурсът за компании и инвестиционни проекти се провежда от Българската агенция за инвестиции за 20-и път.

Церемонията събра представители на бизнеса, институциите, работодателски организации и двустранни търговско-индустриални камари.

Държавният глава поздрави всички участници в конкурса, като отбеляза, че благодарение на повишаването на квалификацията бизнесът се възползва и от възможностите на новите технологии и достиженията на науката.

"Така вашите компании се развиват и стават лидери в своите отрасли, а успехите излизат отвъд географските предели на България", каза Йотова.

По думите ѝ уважението към достойнството на работещите трябва да е приоритет за отговорните инвеститори.

"Отношението към малкия човек и труда, който той полага, всъщност развива цяла една вселена", отбеляза държавният глава.

Илияна Йотова посочи, че чрез дейността си в България инвеститорите увеличават доверието към страната като добро място за бизнес.

Наградените компании са от различни сектори, което според нея показва богатството на икономиката и възможностите за развитие.

Тя открои и перспективата за изграждане на гигафабрика за изкуствен интелект у нас с подкрепата на Европейската комисия.

"Това ще превърне България в регионален лидер в Югоизточна Европа", каза Йотова.

По думите ѝ Европа вече осъзнава, че приоритет трябва да бъде развитието на собствена индустрия, което открива нови възможности за индустриализация.

Държавният глава отличи Българската агенция за инвестиции с Почетния знак на президента по повод 30-годишнината от създаването ѝ и за ключовата ѝ роля в реализирането на значими инвестиционни проекти в страната.

Голямата награда в конкурса беше връчена на "Би Ти Ел Индъстрис България" – глобален лидер в производството на високотехнологична медицинска апаратура. Компанията разширява производството си у нас и изнася продукцията си в над 120 държави.

Наградите "Инвеститор на годината" отличават компании и инвестиционни проекти, които допринасят за икономическото развитие на страната, създаването на нови работни места, внедряването на иновации и устойчивия растеж на българската икономика.