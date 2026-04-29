Отвориха пътя към хижа "Петрохан", сградата още е под охрана

Пътят към хижа "Петрохан", където бяха открити три трупа, вече е отворен, съобщават от bTV. Самата сграда обаче остава под охрана.

Преди няколко месеца, на 2 февруари, там бяха открити телата на Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев. Близо седмица по-късно бяха открити още три трупа - на останалите обитатели на хижата - Ивайло Калушев, Николай Златков и на 15-годишно момче.

До този момент пътят към хижата и участъка около нея бяха затворени, тъй като разследващите изчакваха да се стопи снега, а метеорологичните условия да се по-добри, за да се направи нов оглед на мястото.

Ново доказателство по случая "Петрохан-Околчица"

Именно след разтапянето на снега се появи и ново доказателство по случая - четвърта гилза.

Според служебния вътрешен министър Емил Дечев, това е било важно откритие, тъй като се е твърдяло, че е имало четири изстрела, а до този момент са били намерени само три гилзи.

Четвъртата гилза потвърждава, че един от мъжете се е опитал да стреля два пъти. Забавянето в откриването й министърът обясни с необичайния планински терен край хижата.

По думите на Дечев всички доказателства сочат, че първоначалната версия, а именно, самоубийство, се потвърждава.