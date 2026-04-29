И Кандев потвърди: Няма нова версия по случая "Петрохан"

Главният секретар на МВР потвърди, че няма нова версия за случилото се на Петрохан и край Околчица.

"Министър Дечев съобщи, че е намерена последната четвърта гилза от случая "Петрохан-Околчица". Онзи ден беше извършен огледът и бе открита тази гилза. Нямаме данни за нов човек по разследването. Цялата информация, която имаме - я потвърждаваме", заяви Георги Кандев пред "Дарик"

По думите му цялата информация по случая се намира в Столична окръжта прокуратура.

"Всички данни сочат, че няма външна намеса в случая", категоричен бе Кандев.

Вчера Емил Дечев обяви, че е намерената нова гилза до хижа "Петрохан", която е важна за разследването по случая. Тя е изпратена за експертиза в Националния институт по криминалистика.

"Надявам скоро да има заключение. Тя беше важна, защото се твърдеше, че има четири произведени изстрела, а бяха открити до този момент само три гилзи, което внасяше съмнение, недоверие", заяви Дечев.

Той каза, че засега остава версията, че няма външна намеса нито на Околчица, нито на Петрохан, където бяха намерени мъртви шестима мъже в началото на февруари.