Сняг на Петрохан в последния ден от април

Зимни условия изненадаха прохода Петрохан в края на април, като снеговалежът наложи спешното включване на почистваща техника по трасето.

Снегорини вече работят на място, за да осигурят проходимост при усложнената пътна обстановка.

"Ако някой се чуди как е на Петрохан. Пуснати са снегорините. Не е майтап. Ако сте избързали с летните гуми имайте, едно наум", пише шофьор.

По информация от преминали шофьори, в района се наблюдават хлъзгави участъци и намалена видимост - условия, по-характерни за зимния сезон, отколкото за пролетта.

Особено уязвими са водачите, които вече са преминали към летни гуми, тъй като сцеплението при подобни условия е значително по-ограничено.

От Областното пътно управление - Монтана съобщиха за БНР, че пътноподдържащата фирма е уведомена за ситуацията. Една машина е пусната, за да бъде превантивно опесъчен пътят. Ако обстановката се усложни, фирмата ще има готовност да използва още техника на терен.

Шофьорите да са изключително внимателни при преминаване на прохода "Петрохан", тъй като голяма част от тях са сменили зимните с летни гуми. При възможност да се ползват други пътища за пътуване от Монтана за София и обратно, съветват властите.