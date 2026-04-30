Около 1,7 млн. автомобила се очакват по пътищата в почивните дни

Очаква се засилен трафик около празниците 1 май и Гергьовден, с около 1,7 млн. автомобила дневно. Най-натоварени ще са изходите на София, особено към магистралите “Тракия“, “Хемус“ и “Струма“, като пикът ще бъде следобед и вечер на 30 април и до обяд на 1 май.

Връщането към столицата ще бъде разпределено в няколко дни (3, 6 и около 10 май), без ясно изразен пик. За улеснение на движението ще има ограничения за тежкотоварни камиони над 12 т в определени дни и часове, както и реверсивно движение при Симитли.

Остава ограничение на участък от АМ “Струма“ заради свлачище, като е осигурен обходен маршрут. Шофьорите могат да следят трафика в реално време чрез интерактивна карта на АПИ, съобщава БНТ.

Властите призовават за внимателно шофиране, спазване на правилата и да не се използват аварийните ленти.