Аятолах Хаменей: Мястото на САЩ в Персийския залив е на дъното на водите

Аятолах Моджтаба Хаменей отправи нови закани към Тръмп и страната му и каза, че единственото място за САЩ в Персийския залив е на дъното на водите му. От Техеран настояват, че морската блокада на Доналд Тръмп е "обречена на провал“.

В изявление върховният лидер на Иран добави, че ново начало за Персийския залив и Ормузкия проток, което се оформя без Америка, след това, което аятолахът определи като "срамен провал“ на САЩ по отношение на водния път.

В публикувано писмено послание в чест на Националния ден на Персийския залив, Хаменей каза: "Ние сме съюзници със съседите си във водите на Персийския залив и Оманско море, а чужденците, които сеят алчния си хаос от хиляди мили разстояние, нямат място там, освен на дъното на водите му".

В коментари, излъчени по държавната телевизия, Хаменей каза, че Техеран ще осигури региона на Персийския залив и ще премахне "злоупотребите на врага с водния път“, тъй като американските военни поддържат блокадата си върху иранската търговия през Ормузкия проток.

Върховният лидер добави, че новото управление на Ормузкия проток ще донесе спокойствие, напредък и икономически ползи за всички страни от Персийския залив.

Коментарите последваха съобщения, че Тръмп ще направи брифинг по-късно днес относно възможностите за повторна ескалация на конфликта в Близкия изток в опит да върне Иран на масата за преговори.

Според доклад на Axios, публикуван в сряда, се разглеждат нови удари, разполагане на ограничени сухопътни сили и използване на специални части за изземване на обогатен уран.

Очаква се началникът на Централното командване (CENTCOM) адмирал Брад Купър да информира Тръмп как САЩ могат да предприемат нови военни действия с цел или да прекъснат преговорите, или да нанесат смъртоносен удар за прекратяване на войната.

Защита на ядрените ракети

Новият лидер на Иран говори още, че страната му ще защити своите "ядрени и ракетни възможности“ като национално богатство, вероятно опитвайки се да очертае твърда линия, тъй като президентът на САЩ Доналд Тръмп се стреми към по-широко споразумение, което да затвърди нестабилното прекратяване на огъня, което сега се спазва във войната.

Забележките на аятолах Моджтаба Хаменей обаче идват в момент, когато петролната индустрия на Иран започва да бъде притисната от блокадата на американския флот, която спира петролните танкери да излизат в морето.

Междувременно, референтният петрол Brent за доставка през юни достигна 126 долара за барел в търговията в четвъртък, тъй като Иран поддържа контрола си върху Ормузкия проток, тесния отвор на Персийския залив, през който преминава една пета от целия търгуван суров петрол и природен газ, пише АР.

"С Божията помощ и сила, светлото бъдеще на региона на Персийския залив ще бъде бъдеще без Америка, което ще служи на прогреса, комфорта и просперитета на своя народ“, каза Хаменей.