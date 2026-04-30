Съдът реши: 20 години затвор за Виктор Илиев

20 години затвор получи Виктор Илиев за катастрофата, при която уби сирийски лекар и рани четирима души. Това реши състав на Софийския градски съд с председател Даниела Борисова, след като по-рано днес младежът призна вината си и поиска делото да се гледа без разпит на свидетели.

Илиев беше признат за виновен за удара, станал на 15 август миналата година в София. Тогава, след като вдишал балони с райски газ, и без да натисне спирачка, 21-годишният младеж се заби в автобус от нощния градски транспорт, припомня “24 часа”.

Тежката катастрофа взима и жертва - сирийският лекар д-р Иса Али, който се возел в рейса.

Илиев беше обвинен, че катастрофата е станала при евентуален умисъл.

От прокуратурата и частните обвинители поискаха по 20 години затвор за Илиев, което е максималното предвидено. Той призна вината си и помоли за по-ниска присъда. Илиев ще плати и около 11 000 евро разноски по делото, както и по 1500 евро за адвокатите на частните обвинители. Заради умисъла съдът не бе длъжен да редуцира с 1/3 присъдата.

Илиев остава и без книжка за 23 години.

И прокуратурата, и Илиев, могат да обжалват пред Софийския градски съд. 21-годишният младеж изслуша присъдата с наведена глава.