Самозванецът крал на Швейцария и неговата разрастваща се алпийска "империя"

Коронацията на краля на Швейцария беше тържествено събитие. Хор пееше, докато Йонас Лауинер, само на 24 години по това време, коленичи със сериозно изражение, очаквайки короната, обсипана с червени и сини бижута, да бъде поставена на главата му.

Коментатори във федералната република обаче отхвърлиха церемонията в църквата "Нюдег" в Берн като шега. Швейцария никога не е била монархия, така че когато Лауинер, син на швейцарски баща и мароканска майка, се короняса за крал през 2019 г., той беше изобразен като безобиден ексцентрик.

Но сега Крал Йонас, както той се нарича, започва да дразни властите заради "завладяването на земя" в конфедерацията

На фона на твърденията, че е станал жаден за власт, властите в някои части на страната се опитаха да ограничат амбициите му, като затворят правната вратичка, чрез която е изградил своята "империя".

Съгласно швейцарското законодателство, когато земята е регистрирана като безстопанствена, всеки може да я придобие безплатно, като пише до местния съвет, за да заяви иска си. Безстопанската земя не е особено изобилна в Швейцария, но тук-там има парчета: например поле, което семейство е отказало да приеме като част от наследство, или някой малък парцел гора, или понякога участък от частно построен път.

Търсенето на такива парцели включва щателен анализ на поземлените регистри и никой не изглежда да си е направил труда, поне не по систематичен начин, докато Лаувинер, старши техник в проекти за индустриална автоматизация, не осъзнава, че това може да е ключът към изграждането на бизнес с недвижими имоти.

За малко повече от десетилетие той използва вратичката в закона, за да придобие 148 разпръснати части от Швейцария с обща площ от 117 144 кв. м, всичко безплатно.

Земята не е особено ценна и владенията му не са много големи: само около една четвърт от размера на Ватикана. Но тя включва 83 участъка от пътя, което му дава значително влияние върху местните общности.

Първо, той начислява такси за поддръжка на път в жилищен комплекс, който е получил, след като е бил изоставен от предприемача, на собствениците на жилища, които го използват.

"Аз съм справедлив. Не затварям пътищата и не начислявам много за тях", споделя 31-годишният Лауинер пред The Times.

Освен таксите за поддръжка, той твърди, че печели пари "като продава правото на строеж близо до пътя си и продавам правото на преминаване, ако има нова къща".

"Кралят" оприличи своите "завоевания" на "военна кампания", но добави:

"Правя го дигитално и без кръвопролития".

Често го наричат ​​самопровъзгласил се крал, въпреки че той настоява, че описанието е погрешно

Йонас казва, че изразът е бил използван за първи път от медии, отразяващи придобиването на земя от него.

"Бях провъзгласен от германските медии", обяснява той. "Казаха, че съм кралят на Швейцария. Казах: "Това е умно".

Лауинер се изобразява като крал, като позира за снимки в кралска униформа и създава "официалния уебсайт на краля на Швейцария". Има Орден за заслуги - отличие, дадено на 12 души досега - военен апарат, състоящ се от изведено от употреба оборудване, като стар амфибиен танк и "имперска банка" с "монета от половин суверен".

Във видеоклип на уебсайта му неговите "специални сили на империята Лауинер" могат да се видят до танк пред неговия "дворец" - дълга двуетажна сграда на един от парцелите му земя в Бургдорф.

Уебсайтът посочва, че кралството на Лаувинер уважава швейцарската конституция и законите на страната.

"Знам, че съм символичен крал", отбелязва той. "Аз не съм истинският суверен на Швейцария."

И все пак той добавя:

"Това е повече от просто шега. Създадох нещо ново."

Ако не друго, ходът повиши неговия профил. Той казва, че е станал "много известен" в Швейцария, дотолкова, че някои хора са му предложили да му дадат земя безплатно.

"Много хора смятат, че това е хубава история", споделя той, като признава, че други са против него. "Става дума около 50 на 50. Не е лош процент."

Той отбелязва, че много швейцарски политици биха били доволни от този резултат.

И все пак съпротивата нараства

Особено след като Лаувинер вдъхнови други да започнат да претърсват поземлените регистри в търсене на парцели без собственици. Затова няколко швейцарски кантона, включително Берн, реагираха, като предложиха да се даде на общините право на предимство върху изоставена земя.

Йозеф Шулер, общински съветник в кантон Люцерн, осъди това, което той нарече "скандално" поведение от страна на Лаувинер във връзка с един от пътищата, които съветът искаше да получи. Шулер казва, че Лауинер се е съгласил да предаде пътя безплатно, но само ако бъде кръстен на него. В противен случай той искал 150 000 швейцарски франка (около 140 700 британски лири) за него.

Той добави, че Лауинер е имал "прекомерна жажда за власт и изострена нужда да се издигне".

Лорис Фабрицио Майнарди, адвокат в Люцерн, е предприел съдебни действия срещу Лауинер заради пътя, обвинявайки го в "злоупотреба". Лауинер отхвърли обвиненията, твърдейки, че е действал законно. Делото срещу него беше прекратено.

Лауинер казва, че критиците не разбират същината и настоя, че той не се опитва да внесе нестабилност в Швейцария, а само за да покаже, че "всеки е крал на собствената си територия".

По по-широкия въпрос за републиканската конституция на Швейцария той коментира:

"Демокрацията е много важна, но в един момент трябва да има някой, който да каже: "Не, трябва да продължим. Не можем просто да слушаме оплакванията на всички."

Той казва, че монархиите функционират добре, ако "суверенът е мъдър и има опит в света", въпреки че приема, че това не винаги е така. Абсолютните монархии са "опасни", но "конституционната монархия не е толкова лоша", допълва той.

Лауинер обаче няма желание да поеме ролята в малко вероятния случай, че Швейцария някога стане истинска монархия

"Почти достигнах върхова свобода", казва той, добавяйки, че придобиванията на земя са му дали финансова независимост. "Ако бях истински крал, щях да загубя тази свобода."