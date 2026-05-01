Без синя и зелена зона в София по време на празниците

Зоните за почасово платено паркиране в София няма да работят през предстоящите празнични дни, съобщиха от „Център за градска мобилност“. Това означава, че в началото на май синята и зелената зона ще бъдат свободни за ползване в определени дати.

Паркирането ще е без такса на 1, 2 и 3 май – около отбелязването на Деня на труда, както и на 6 май, когато се чества Денят на храбростта и празникът на Българската армия.

От ЦГМ уточняват, че облекчението важи за всички платени зони в столицата и ще се прилага автоматично в посочените дни.

В същото време институцията призовава шофьорите да спазват правилата за движение и да не затрудняват трафика, особено в по-натоварените райони. Очаква се засилен поток от автомобили по време на празниците, затова водачите се насърчават да планират придвижването си предварително и да проявяват отговорност при паркиране.