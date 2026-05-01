Италианските власти евакуираха хиляди заради горски пожар в Тоскана

Италианските власти евакуираха около 3500 души от прочутата област Тоскана, докато се опитват да овладеят горския пожар, който бушува там вече повече от 24 часа.

Повече от 800 хектара (близо 2000 акра) са опустошени от пожара в планините между историческите градове Лука и Пиза, предаде АФП.

„Засегнати са около 3500 души. Вятърът е тласнал пламъците по-надолу по склона към селото Ашано“, се посочва в изявление на община Сан Джулиано Терме.

Три самолета Canadair за разпръскване на вода и един хеликоптер се борят с горския пожар. На мястото има 19 пожарни автомобила, а армията и полицията оказват съдействие при евакуацията, се казва в изявлението.

Две спортни зали в района, оборудвани за настаняване на евакуирани, са приютили около 107 души.

Горските пожари са често явление в Италия, но обикновено през летните месеци, които тепърва предстоят – въпреки че сезонът започва по-рано поради повишаващите се температури. | БГНЕС