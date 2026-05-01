IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 62

Италианските власти евакуираха хиляди заради горски пожар в Тоскана

Близо 2000 акра са опустошени от огъня в планините между историческите градове Лука и Пиза

01.05.2026 | 17:43 ч. 1
БГНЕС

Италианските власти евакуираха около 3500 души от прочутата област Тоскана, докато се опитват да овладеят горския пожар, който бушува там вече повече от 24 часа.

Повече от 800 хектара (близо 2000 акра) са опустошени от пожара в планините между историческите градове Лука и Пиза, предаде АФП.

„Засегнати са около 3500 души. Вятърът е тласнал пламъците по-надолу по склона към селото Ашано“, се посочва в изявление на община Сан Джулиано Терме.

Три самолета Canadair за разпръскване на вода и един хеликоптер се борят с горския пожар. На мястото има 19 пожарни автомобила, а армията и полицията оказват съдействие при евакуацията, се казва в изявлението.

Две спортни зали в района, оборудвани за настаняване на евакуирани, са приютили около 107 души.

Горските пожари са често явление в Италия, но обикновено през летните месеци, които тепърва предстоят – въпреки че сезонът започва по-рано поради повишаващите се температури. | БГНЕС

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Тоскана пожари
Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem