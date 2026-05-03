Задържаха близо 2,3 тона контрабандни препарати за растителна защита

Близо 2,3 тона контрабандни препарати за растителна защита задържаха митническите служители при три отделни проверки, съобщиха от Агенция „Митници“.

На 24.04.2026 г. на Митнически пункт Калотина пристига на изходящо трасе от страната товарен автомобил с българска регистрация. Водачът - български гражданин, е декларирал, че превозва ПВЦ гранулат от България през Сърбия за Испания. На базата на оперативен анализ превозното средство е селектирано за щателна митническа проверка. В хода на контролните действия митническите инспекторите установяват, че вместо декларираните ПВЦ гранули товарът съдържа кашони с общо 4912 ПВЦ бутилки инсектициди от различни търговски марки и в различни разфасовки от 300 до 2000 грама. Установени са общо 2276 кг контрабандни инсектициди. В товара са открити и недекларирани 6 кашона с 4440 платсмасови мерителни чаши.

При друг случай на 25.04.2026 г. митническите служители на Митнически пункт Връшка чука откриват бутилки с 20 литра хербицид, укрити във фабрична кухина в кабината на товарен автомобил. Той е влизал в страната от Сърбия, управляван също от български гражданин.

Още 10 литра и 4 кг контрабандни препарати за растителна защита са открити същия ден от митническите служители на МП Връшка чука в багажа на водача и пътници в автобус с българска регистрация. Автобусът е пристигнал на входящо трасе в страната, управляван от български гражданин.

Контрабандните препарати за растителна защита са задържани. На нарушителите са съставени актове за установените административни нарушения по Закона за митниците.