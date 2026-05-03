IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 31

Актьорът Петър Димов почина на 87-годишна възраст

Огромно е наследството от роли, които той оставя

03.05.2026 | 14:05 ч. Обновена: 03.05.2026 | 14:05 ч. 2
Снимка: фейсбук

Снимка: фейсбук

Актьорът Петър Димов е починал на 2 май, съобщи Театър “Българска армия”.

„На 2 май, на 87 години, внезапно си отиде от нас ветеранът на Театър “Българска армия” Петър Димов“, се казва в пост във фейсбук.
   
„Пепи – както всички го наричахме, беше един от благородните, доблестни и талантливи актьори в театъра. Огромно е наследството от роли, които той оставя. Благодарни сме за шанса и в последните години да бъде редом до нас – на сцената и в живота на трупата. Светла да е паметта на Пепи Димов!“, пишат колегите му във фейсбук страницата на театъра.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Театър Българска армия Петър Димов актьор
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem