Актьорът Петър Димов почина на 87-годишна възраст

Актьорът Петър Димов е починал на 2 май, съобщи Театър “Българска армия”.

„На 2 май, на 87 години, внезапно си отиде от нас ветеранът на Театър “Българска армия” Петър Димов“, се казва в пост във фейсбук.



„Пепи – както всички го наричахме, беше един от благородните, доблестни и талантливи актьори в театъра. Огромно е наследството от роли, които той оставя. Благодарни сме за шанса и в последните години да бъде редом до нас – на сцената и в живота на трупата. Светла да е паметта на Пепи Димов!“, пишат колегите му във фейсбук страницата на театъра.