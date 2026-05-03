Експерт по рейки обяснява как се свързваме на енергийно ниво чрез вибрациите

Рейки е японска система за енергийно лечение и релаксация. Името произлиза от "рей" - вселена, и "ки" - жизнена енергия.

"Звучи абстрактно и далечно от нас, а истината е, че ние, за да съществуваме, съществуваме благодарение на енергия. Свързани сме с енергията навсякъде. Ки - жизнената енергия, е и на ниво индивидуална душа. Дори камъкът вибрира", каза експертът по рейки Виктория Цонева в неделното издание на "България сутрин".

По думите ѝ се свързваме с тази енергия чрез дишане, разходки из природата, общуване, обмяна на любов.

"Рейки е тази универсална жизнена енергия и тя е навсякъде около нас. Разликата е в съзнанието. Енергията тече там, където е вниманието. Емоциите ни показват дали сме свързани с тази енергия", разясни Цонева за зрителите на Bulgaria ON AIR.

Тя обяснява напасването между хората със сходството на вибрациите в системата от убеждения и вярвания.

Човек в апатия е много далечна вибрация и дори може да се подразни, че някой се смее.

"Всеки човек като продължение на енергията има физическото тяло. Имаш фини обвивки. Имаш емоционално тяло, което се простира в радиус дължината на ръцете - 50-60 см. Затова не ни харесва някой с различна вибрация от нашата да е в емоционалното ни тяло. Менталното тяло е на около 90 см. Духовното тяло може да е на няколко метра от теб", посочи още Цонева.

