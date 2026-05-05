Взрив в завод за фойерверки уби най-малко 21 души в Китай

Най-малко 21 души загинаха, а 61 са ранени при експлозия в завод за фойерверки в китайската провинция Хунан, предаде Ройтерс, позовавайки се на местни медии.

Китайският президент Си Цзинпин призова за цялостно разследване на инцидента.

Взривът е избухнал в град Чанша около 16:40 ч. вчера, съобщиха Синхуа и Китайската централна телевизия.

Близо 500 спасители са разположени на мястото, а в опасната зона тече евакуация.

Два склада за барут на територията на завода все още представляват висок риск.

Щабът на спасителните служби е определил еднокилометрова зона за първични операции и трикилометрова контролна зона.

На мястото на инцидента са разположени 20 спасителни станции. Спасители използват роботи и специализирано оборудване.

Всички пострадали са откарани в болница.

Службите за обществена сигурност предприеха стъпки за задържане на ръководителите на предприятието, което е собственик на завода.

Си разпореди на властите да засилят и наблюдението над промишлени предприятия, да подобрят управлението на обществената безопасност и да гарантират безопасността на живота и имуществото на хората, добави Синхуа.

(БТА)