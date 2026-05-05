Рекордно обезщетение от 13 млн. евро заради лекарска небрежност в Испания

Съд в Испания присъди рекордно обезщетение от 13 милиона евро на семейство заради лекарска небрежност. Става дума за увреждания на дете, получени по време на раждане, предаде кореспондентът на БНР.

Шестгодишният Нейзан страда от неврологично увреждане, церебрална парализа, забавяне в развитието, епилепсия, проблеми със зрението и има затруднения с нормалното хранене. Всичко това е в резултат от недостиг на кислород до мозъка му при раждането.

Според решение на съд в Мадрид от края на март за това е отговорен медицинският персонал, който нито забелязва това, нито предприема подходящи стъпки за справяне със ситуацията. Заради това магистратите са присъдили на родителите на Нейзан обезщетение от 13,3 милиона евро.

Високите суми в тези процеси се обясняват с факта, че те имат за цел да компенсират последствията при бебета, които ще се нуждаят от специализирана помощ през целия си живот, както и от адаптирани домове и превозни средства.

Детето е родено в болницата в град Пуерто де Сагунто, на 30 км от Валенсия. Според Оскар Мартинес, президент на Испанската група за акушерска безопасност подобни проблеми са по-чести в малките родилни отделения. Според данните на болница "Сагунто", там се раждат около 650 деца годишно.