Добри са условията за туризъм в планините

Във високите части обстановката е зимна, предупреждават от ПСС

05.05.2026 | 10:59 ч. 0
БГНЕС

Добри са условията за туризъм в планините, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

В най-високите части на Стара планина времето не е подходящо за туристи поради мъгла. Във високите части на планините обстановката е зимна, посочиха още от ПСС.

Нямаме регистрирани инциденти за изминалото денонощие.

Според прогнозата за времето в планините ще бъде предимно слънчево, с временни увеличения на облачността около и следобед. Само на отделни места ще превали слаб дъжд, по най-високите върхове на Рила и Пирин – сняг. Ще духа слаб, до умерен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, на 2000 метра – около 5°.  

/АБ/

