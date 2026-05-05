Омбудсманът за нова измама : Над 100 коли у нас са обявени за откраднати след продажба

Нова схема за измами с употребявани автомобили, внасяни от чужбина, набира скорост у нас. За нея сигнализира пред bTV националният омбудсман Велислава Делчева, след десетки жалби от потърпевши граждани.

По данни на институцията над 100 автомобила вече са иззети, след като се оказало, че са обявени за издирване в други европейски държави.

Става дума за автомобили, които първоначално са взети на лизинг, кредит или под наем в чужбина – най-често в Германия, Нидерландия, по-малко от Италия.

Те попадат в България чрез търговци, а след това се продават на крайни купувачи, които не подозират за проблема.

„След като колата бъде продадена, плащанията по лизинга спират. Малко по-късно тя се обявява за открадната и новият собственик разбира, че кара издирван автомобил“, обясни омбудсманът.

В много случаи измамените плащат част от сумата по банков път, а останалата – в брой, което затруднява възстановяването на парите.

"Изключително важно е да има писмен договор с реалната сума. Само така хората могат да търсят правата си по съдебен ред", подчерта Делчева.

"Недопустимо е в ситуация, в която доходите на хората не нарастват със същите темпове, разходите за базови услуги да скачат рязко и без социален баланс", смята Делчева

Омбудсманът отправя няколко съвета към купувачите.

Важно е да избират само проверени търговци, да избягват подозрително ниски цени, както и да правят предварителни проверки, включително в КАТ, каза тя.

Също така наблегна и на това, че не бива да се плащат големи суми в брой.

"Червената лампичка трябва да светне, когато цената е прекалено ниска", предупреди Делчева.

От институцията са сезирали МВР, но към момента няма официален отговор.

Според омбудсмана проблемът е международен и изисква координация с европейските партньори.

"Тази схема няма как да се реши само на национално ниво. Нужно е по-бързо споделяне на информация между държавите", заяви тя.

Най-често хората се оплакват от:

високи сметки за ток, вода и парно

рязко поскъпване на стоки и услуги

Въпреки сигналите, в малка част от случаите се доказват нарушения.

"Органите трудно се справят с проблема. Нужни са и законодателни промени", коментира Делчева.

Над 6000 души са получили компенсации заради аварии през зимата, след намеса на омбудсмана. Въпреки това остава проблемът с т.нар. формула за сградна инсталация.

Омбудсманът ще участва и в среща с институции заради скока в цените на застраховките за мотористи.

Сред основните проблеми:

увеличение на цените с до 80%

отпадане на разсроченото плащане

липса на сезонни застраховки

"Няма ясно обяснение защо се случва това. Ще настояваме за прозрачност и решения", заяви Делчева.