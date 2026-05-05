Самоуби се последният командир на войските за химическа защита на СССР

Пенсионираният генерал-полковник Станислав Петров от Войските за химическа, биологична и противорадиационна защита се е самоубил, съобщиха руски медии, позовавайки се на The Moscow Times. Роднини го открили на 2 април в апартамента му в Москва.

Служители на реда потвърдиха новината пред РИА Новости, добавяйки, че близо до Петров е намерен пистолет. Той е бил "в кухнята, седнал на стол", съобщи източник пред "Известия".

Генералът в оставка е на 87 години и е бил последният командир на войските за химическа защита на СССР. След това е ръководил новосформираните Войски за химическа защита до 2001 г., работил е като научен сътрудник във военен институт, а също така е бил главен редактор на военно списание.

Част от Научен център 27

Според официалната биография на Петров той е служил като главен научен сътрудник в Научен център 27, който е обект на санкции от ЕС, САЩ, Великобритания, Швейцария, Украйна и Канада заради участието си в "азработването и употребата на химически агенти" в руската армия.

През октомври 2024 г. Лондон обяви, че налага санкции срещу Център 27, както и срещу Централния научноизследователски институт 33 към Министерството на отбраната и ръководителя на Войските за ядрено-химична защита генерал-лейтенант Игор Кирилов "заради използването на химическо оръжие в Украйна".

Русия косвено призна участието на центъра в разработването на химическо оръжие. В статия, отбелязваща 50-годишнината на организацията, се посочва, че неговите специалисти осигуряват на Русия "надеждна защита" срещу заплахи и "ефективно неутрализираха военно-химическия потенциал на Съединените щати и НАТО като цяло, което ги принуди да преговарят, кулминирайки с подписването на Конвенцията за забрана на разработването, производството, складирането и употребата на химическо оръжие и за неговото унищожаване".

Роден през 1939 г. в Горки (Нижни Новгород), Петров служи в части за химическа защита от 20-годишна възраст. Участва в дейностите по почистване след аварията в атомната електроцентрала в Чернобил. От 1989 до 1992 г. командва силите за химическа защита на СССР. През 1991 г. той е удостоен с Ленинската награда, а 10 години по-късно - със званието доктор на военните науки.

Източник на една от държавните медии от медицинските служби, заяви, че смъртта на генерала вероято е вследствие на заболяване.

"Наскоро той е бил тежко болен", каза източникът.