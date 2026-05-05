Конференция "От научните изследвания към бизнеса" свързва науката с бизнеса

На 12 май 2026 г. от 13:30 ч. Институтът по механика към БАН ще бъде домакин на откриваща конференция на тема "От научните изследвания към бизнеса", която поставя във фокус реалната връзка между научните разработки и тяхното приложение в индустрията. Събитието е част от дейностите по проект MIRACLE ("Проект № BG16RFPR002-1.014-0019-C01 "Устойчиво Развитие на Център за Компетентност по Мехатроника и Чисти Технологии "Мехатроника, Иновации, Роботика, Автоматизация и Чисти Технологии" – MIRACle") и цели да покаже как научният потенциал може да се трансформира в устойчив икономически растеж и конкурентни бизнес решения.

Конференцията ще събере на едно място представители на научната общност, бизнеса, държавните институции и технологичния сектор. В рамките на програмата е предвидена специална панелна сесия "Наука за бизнеса", която поставя акцент върху възможностите за практическо приложение и комерсиализация на разработените технологии. Основна тема в дискусията ще бъде пътят "от прототипа до пазара" и как компаниите могат да се възползват от научната инфраструктура и експертизата, създадени в рамките на проекта.

Съществена част от събитието е представянето на високотехнологичните лаборатории, които формират гръбнака на Центъра за компетентност. Те покриват широк спектър от направления от индустриална автоматизация и роботика, през биомехатроника и интелигентни системи, до нанотехнологии, устойчиви материали и интелигентна градска среда.

Лабораториите предлагат конкретни решения за бизнеса, включително разработване на цифрови близнаци на производствени системи, автоматизация на процеси чрез роботизирани технологии, създаване на иновативни материали и покрития, както и внедряване на системи за мониторинг и контрол на качеството. Част от тях работят и в сферата на здравеопазването чрез разработка на биомехатронни системи за рехабилитация и роботизирани решения за подпомагане на човешките движения.

Особено значима за индустрията е възможността за бързо прототипиране и тестване чрез лаборатории за 3D моделиране и адитивно производство, както и използването на интелигентни сензори и системи за прецизно измерване. Това дава възможност на компаниите да намалят времето за разработка, да оптимизират производствените процеси и да повишат качеството на крайните продукти.

Основната цел на конференцията е да предостави и възможност за директен диалог между учени и представители на бизнеса, като създава условия за нови партньорства, съвместни проекти и трансфер на технологии. В рамките на събитието ще бъдат представени и разработки на млади учени, както и резултати от международни научни сътрудничества, което допълнително разширява възможностите за иновации и развитие.

Проектът MIRACle се реализира в периода 2024–2029 г. и се финансира по Програмата за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация. Неговата основна цел е изграждане на устойчива връзка между наука и индустрия, която да подпомогне модернизацията на икономиката и внедряването на високотехнологични решения в реалния бизнес.

Конференцията е отворена за всички представители на бизнеса, които търсят достъп до иновации, научна експертиза и възможности за развитие чрез сътрудничество с водещи изследователски екипи.

Всеки, които желае да се включи в конференцията може да се регистрира ТУК в срок до 8 май 2026 г.

Проектът MIRACle се изпълнява от обединение, създадено на базата на договор за партньорство между Института по Механика - БАН (водещ партньор) и организациите: Техническия университет – София, Бургаски държавен университет "Проф. д-р Асен Златаров", Институт по информационни и комуникационни технологии - БАН, Централна лаборатория по Слънчева енергия и нови енергийни източници - БАН, Софийски университет "Св. Климент Охридски", Университет по застраховане и финанси, ГИС "Трансфер център" и Сдружение "Център за компетентност по мехатроника и чисти технологии - МИРАКЪЛ".