IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 42

Две метростанции няма да работят от 11 май до 20 юни

Променят движението по линия 3 на метрото в София

05.05.2026 | 11:15 ч. 1
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

В периода от 11 май до 20 юни 2026 г. движението по линия 3 на метрото ще се осъществява в участъка от метростанция „Горна баня” до метростанция „Орлов мост”. Временно няма да работят станциите „Театрална” и „Хаджи Димитър”, съобщиха от „Метрополитен“ ЕАД.

Причината за ограничението са планирани 40-дневни строително-монтажни дейности в района на шахта за отклонение на линия 3 към кварталите „Слатина” и „Младост”. 

За посочения период ще бъде въведена временна организация на движението в участъка между метростанциите „Орлов мост” и „Хаджи Димитър”. Допълнителна информация за заместващ транспорт ще бъде публикувана от Центъра за градска мобилност.

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

Метрополитен ЕАД линия 3 промяна на движението
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem