Две метростанции няма да работят от 11 май до 20 юни

В периода от 11 май до 20 юни 2026 г. движението по линия 3 на метрото ще се осъществява в участъка от метростанция „Горна баня” до метростанция „Орлов мост”. Временно няма да работят станциите „Театрална” и „Хаджи Димитър”, съобщиха от „Метрополитен“ ЕАД.

Причината за ограничението са планирани 40-дневни строително-монтажни дейности в района на шахта за отклонение на линия 3 към кварталите „Слатина” и „Младост”.

За посочения период ще бъде въведена временна организация на движението в участъка между метростанциите „Орлов мост” и „Хаджи Димитър”. Допълнителна информация за заместващ транспорт ще бъде публикувана от Центъра за градска мобилност.