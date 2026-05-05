Мицкоски нападна политическите опоненти с темата "България"

Премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски намекна, че ще има избори скоро.

Той коментира изявлението на председателя на Социалдемократическия съюз (СДСМ) Венко Филипче, който каза на 4 май: "от България не сме чули да отрича нашата идентичност". Според Мицкоски СДСМ не защитава националния интерес.

"Съжалявам, че те отново решиха да коленичат пред чуждите интереси, вместо да застанат рамо до рамо с правителството в защита на националните интереси. Добрата новина е, че скоро ще има избори и след тях партията, която той оглавява, ще бъде маргинализирана. Надявам се той и хора като него завинаги да изчезнат от политиката и да дойдат хора, които обичат родината си, истински патриоти, които ще се борят за тази държава заедно с това правителство и с мен", подчерта Мицкоски.

"Предполагам, че председателят на СДСМ все още се наслаждава на онези партита в Дубай, от музиката на един сръбски фолк певец. Унесен от всичко това, а и, честно казано, заслепен, той не успя нито да види, нито да чуе какво се случва от 2022 г. насам, тоест от момента, в който правителството на СДСМ и ДСИ прие онази историческа капитулация. С това то показа и доказа, че е меката тъкан на македонската идентичност. Това няма да остане така, както те си мислят", допълни северномакедонският премиер, визирайки европейския компромис пред 4 години.

По отношение на реконструкцията на правителството Мицкоски заяви, че разговорите все още не са започнали, тъй като, по думите му, той все още е съсредоточен върху вътрешнопартийната структура. Очаква тя да бъде завършена този месец, след което вниманието да се насочи към правителствената коалиция.

Лидерът на опозицията Венко Филипче заяви, че е чул позицията на Мицкоски, но не смята, че става въпрос за парламентарни избори.