Тръмп: Папата излага католиците на риск

Папата излага на риск много католици и много хора. Това заяви американският президент Доналд Тръмп пред Salem News, два дни преди посещението на държавния секретар Марко Рубио във Ватикана.

Според президента на Съединените щати, Лъв XIV "предпочита да говори за това как е приемливо Иран да има ядрено оръжие".

"Не мисля, че това е нещо хубаво", заяви Тръмп. "Ако иранският народ имаше оръжия - каквито няма, защото някой му ги е отнел - убеден съм, че ще се бори срещу режима. Не може да има разоръжено население срещу хора с АК-47, дори и да имаше 250 000 души. Много съм разстроен от това. Те загубиха 42 000 души през първите две седмици (на протестите, бел. ред.) и не искам да видя нещо подобно. Веднага щом имат оръжия, ще се борят по най-добрия начин."

Срещата между папата и Рубио

Срещата между държавния секретар на САЩ Марко Рубио и папа Лъв ще включва "откровен разговор" за политиката на администрацията на Тръмп, заяви пред журналисти посланикът на САЩ във Светия престол Брайън Бърч.

"Нациите имат разногласия и аз вярвам, че един от начините за преодоляването им е чрез братство и автентичен диалог", каза Бърч. "Вярвам, че държавният секретар идва тук в този дух. За да проведе откровен разговор за политиката на САЩ, да се ангажира с диалог."

Паролин: независимо дали ви харесва или не, ролята на папата е да проповядва мир

"Папата вече отговори. Не бих добавил нищо", заяви държавният секретар на Ватикана, кардинал Пиетро Паролин, в кулоарите на честванията за 70-годишнината на Дома за облекчаване на страданията.

За Паролин Лъв "даде много, много християнски отговор, като каза, че прави това, което изисква неговата роля, а именно да проповядва мир".

"Дали това се харесва или не, е друг въпрос", подчерта той. "Разбираме, че не всички са на една и съща вълна. Това обаче е отговорът на папата. Папата продължава по пътя си, в смисъл на проповядване на Евангелието, мира, както би казал Свети Павел при всеки подходящ и неподходящ повод Дори изправен пред тези нови атаки, не знам дали папата ще отговори."