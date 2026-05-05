Василев категоричен: Опозиция сме, няма да подкрепим ПБ

След консултациите при президента Илияна Йотова лидерът на “Продължаваме промяната” Асен Василев категорично заяви, че партията няма да подкрепи правителство на “Прогресивна България”, водено от Румен Радев.

Причината - “Избирателите ни дадоха ролята на опозиция. Те имат достатъчно мнозинство, за да изберат правителство. Винаги съм държал на това да не се вдигат данъците. Що се отнася до разходната част на бюджета, разбира се всички разумни мерки трябва да бъдат подкрепени", каза по време на краткия брифинг Василев.

Той повтори и точките, които подчертаха и при Йотова - основен акцент ще е разделяне на модела “Борисов-Пеевски”, прозрачност при избора на нов ВСС и не на последно място широк антикризисен пакет, заложен в бюджета.

"Част от възможностите да се ограничат разходите, е да се престане със скритото прехвърляне на средства към различни схеми, от които след това средствата изчезват. Виждате свлачището, да припомня и язовирите и магистралите. Миналата година видяхме, че нищо не се е променило в подхода на ГЕРБ и ДПС в това отношение. Надявам се, че новите управляващи ще си дадат сметка, че там също има резерв, който е в рамките 3,5-4 милиарда евро, от който трябва да се започне", коментира на свой ред акад. Николай Денков.