Сигнали за кучета: Насилие, тормоз, зарязани кутрета, фалшива епикриза

В платформата на Helpbook.info получихме ужасяващ сигнал за насилие над куче.

Изпратеният клип не е за чувствителни хора - системният терор включва бой с тояга, вдигане за ушите, ритници, лишения от храна и вода. Според нашия потребител собственичката видимо не е добре психически, а животното се нуждае от моментална нужда от отнемане и закрила. (целият сигнал - тук)

Друг наш потребител ни писа за перипетиите, които преживял той и кучето му след посещение в зооклиника за операция на окото на неговия домашен любимец. Твърденията са, че операцията е извършена не само немарливо, но и с реална опасност за живота - не била спазена уговорката при предварителните разговори с доктора и била издадена фалшива епикриза. При прибирането вкъщи станало ясно, че кучето се влошава и бил потърсен друг специалист, който за радост реагирал адекватно и окото на животното било спасено в последния момент. (целият сигнал - тук)

Писаха ни от с. Лозен, община Стражица за бездомни кучета в риск. Нашият потребител прави всичко възможно да им осигурява храна и вода, но вече е накрая на силите си, тъй като отглежда не малко животни в дома си. Обърнал се към общините Стражица и Велико Търново: „Първата ме насочи към кмета на селото, а втората посочи, че случаят е в компетенцията на Стражица. Резултатът е, че сега има още повече кученца на кръстовището, които създават опасност на пътя и живеят в лоши условия. Моля да бъде организирано прибиране поне на кученцата. Готова съм да съдействам с улавянето им, ако има подходяща институция, която да ги поеме.“ (целият сигнал - тук)

Сигнализираха ни и за новородени кученца изхвърлени от кола, буквално в нищото. "Поне да бяха изхвърлени в село или град, все някой от майка роден ще им подхвърли филийка хляб“ (целият сигнал - тук)

Ако видите нередност, проблем, с който се сблъсквате всеки ден и искате да подадете сигнал - направете го онлайн в HelpBook.info! Платформата на Investor Media Group ще ви даде възможност не само да придадете гласност на проблема, но и да изпратите сигнал до отговорните институции.