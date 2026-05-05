Разузнавателен дрон е открит на плажа в Бяла СНИМКИ

Той е транспортиран до Военноморска база – Варна

05.05.2026 | 15:23 ч. Обновена: 05.05.2026 | 15:24 ч.

Снимка: БГНЕС

На плажа в град Бяла, Варненско, днес бе открит безпилотен летателен апарат. Сигнал за него е подаден от областния управител на област Варна.

Веднага беше активирана групата за разузнаване, обозначаване, извличане, транспортиране и унищожаване на невзривени боеприпаси, която изпълни задачите по премахване на откритите части.

При извършеното разузнаване обектът е идентифициран като разузнавателен дрон. Той е транспортиран до Военноморска база – Варна при стриктно спазване на мерките за безопасност.

Към момента не се съобщава за инциденти, а компетентните органи продължават работа по изясняване на произхода и обстоятелствата около появата на дрона на българското Черноморие.

разузнавателен дрон плаж Бяла
