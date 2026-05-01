Морето изхвърли дрон с взрив край Елените

Черно море изхвърли останки от дрон с взривно вещество на плажната ивица североизточно от комплекс Елените, съобщиха от Министерството на отбраната.

Военни унищожиха частите на летателния апарат.

Групата за разузнаване, обозначаване, извличане, транспортиране и унищожаване на невзривени боеприпаси беше активирана по заповед на командира на Военноморските сили след постъпило искане от областния управител на Бургас и разрешение на началника на отбраната.

При извършеното разузнаване обектът е идентифициран като носова част на дрон, в която има два пакета батерии и около 200-300 грама взривно вещество. След разпореждане на командира на Военноморските сили обектът е унищожен на място при спазване на всички мерки за безопасност.