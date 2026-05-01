IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 76

Морето изхвърли дрон с взрив край Елените

Военни унищожиха останките от летателния апарат

01.05.2026 | 20:30 ч.
МО

Черно море изхвърли останки от дрон с взривно вещество на плажната ивица североизточно от комплекс Елените, съобщиха от Министерството на отбраната.

Военни унищожиха частите на летателния апарат.

Групата за разузнаване, обозначаване, извличане, транспортиране и унищожаване на невзривени боеприпаси беше активирана по заповед на командира на Военноморските сили след постъпило искане от областния управител на Бургас и разрешение на началника на отбраната.

При извършеното разузнаване обектът е идентифициран като носова част на дрон, в която има два пакета батерии и около 200-300 грама взривно вещество. След разпореждане на командира на Военноморските сили обектът е унищожен на място при спазване на всички мерки за безопасност.

Тагове:

дрон взрив Елените МО
Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem