Протест заради приватизацията на болницата в Горна Оряховица

Протест заради съдбата на болницата в Горна Оряховица. Преди дни Общинският съвет реши лечебното заведение да бъде включено в приватизационната програма за тази година.

Днес местният парламент обсъжда дали здравното заведение да остане общинско, или да бъде поето от частен инвеститор.

Граждани настояваха за местен референдум за бъдещето на болницата.

"Бихме опитали да свикаме референдум, за да защитим мнението си и болницата, която е социална структура и трябва да работи за хората", заяви организаторът на протеста Ангел Вачков.

"Ние, гражданите, се чудим защо една болница, която е на печалба и върви добре, е предложена за продажба", каза друг от организаторите – Нафизе Георгиева.

За момента болницата се справя с разходите си, но от ръководството предупредиха, че заради напускане на лекари и повишените медицински стандарти приходите ще намалеят и ще стане трудно да се изплащат заплати.

"Хвърлям ръкавицата към депутатите, които скоро ще влязат в парламента – нека този дебат стане национален, защото според управителя на нашата болница 95% от общинските болници ще бъдат изправени пред същия проблем още в рамките на тази година. А това, което е за Горна Оряховица – ние ще направим най-доброто", категоричен бе общинският съветник Иван Димитров пред Bulgaria ON AIR.

"Аз също бях против, първо защото болницата има голяма социална функция, и на второ място – цялото това бързане създава впечатление за липса на прозрачност. Болницата е с положителен финансов резултат за миналата година – около 500 хиляди лева", отбеляза общинският съветник Марин Богомилов.

Предстои изготвяне на правен анализ и приватизационна оценка на болницата. Ако те бъдат приети от Общинския съвет, ще се пристъпи към конкурсна процедура.