Ваня Григорова за Радев: Не е лека царската корона

Избирателят даде пълно мнозинство на "Прогресивна България" и на г-н Радев и то за това - да се справя с тежката ситуация. Не е лека царската корона, както и генералските пагони. От него се очакват много сериозни и решителни действия. Това каза независимият общински съветник в СОС и лидер на "Солидарна България" Ваня Григорова в предаването "Денят ON AIR".

Тя изрази опасения, че с "изключително дясната икономическа програма", която е представена още в началото на кампанията - единственото, което може да се очаква е "рязане на разходи". По думите на независимия общински съветник вариантите, когато имаш ограничен бюджет, са или да се орежат разходите, или да увеличиш приходите.

"Тяхна работа е дали искат да разочароват избирателите, работещите граждани или да разочароват олигарсите. За съществуването на олигарсите има икономически и законодателни предпоставки. Би трябвало икономическият екип на г-н Радев да ги познава. Скептична съм. От една страна там има Иван Василев, който беше зам.-кмет по Здравеопазване и финанси в Столичната община", коментира Григорова пред Bulgaria ON AIR.

Говоренето за олигархията не спомага за това да си платим сметките за ток, вметна тя.

"Максималният осигурителен доход е изключително нисък, трябва да бъде увеличен значително или дори да отпадне. Те казват, че няма да променят данъчно-осигурителна система. В същото време в проектобюджета на ДОО за 2026 г. беше записано, че в държавната хазна във фондовете трябва да влязат допълнително 12 млрд. лв. Тези пари трябва да дойдат или през данъци, или през осигуровки", обясни лидерът на "Солидарна България".

Григорова посочи, че ако трябва да се свърши работа, то хора са нужни, независимо колко са министерствата. "Съкращаването на празните щатни бройки няма да подобри ситуацията. Празните щатни бройки не са самоцелно празни, те са индикатор за ниското заплащане в държавната администрация. Категорично е необходима реформа. Ако искат да направят нещо положително - нека изчистят назначенците, които не вършат работа, да не чистят хората, които са експерти", подчерта независимият общински съветник.

Според Григорова на "Прогресивна България" ще ѝ бъде трудно да се справи с овладяването на цените.

"Законово определение за спекула няма. Регулаторите работят, само че няма законови текстове, които да им развържат ръцете", отбеляза тя.