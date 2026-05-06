Укрепват подпорната стена в село Стойките

Предстои спешно да се укрепи подпорна стена в село Стойките, откъдето минава единия обход на трасето Смолян-Пампорово. Това реши на заседанието си Областният кризисен щаб в Смолян.

През обходния маршрут се преминава, заради голямото свлачище отнесло най-прекия път между Смолян и Пампорово. Реконструкция на съществуващ път над свлачището също е вариант, по който ще се работи до края на седмицата. В същото време Пътната агенция спешно трябва да предприеме аварийни мерки за частично укрепване на свлачището. Това е препоръката на геолози, извършили оглед през вчерашния ден.

Все още няма яснота кога експерти от Пътната агенция ще бъдат изпратени в района, за да дадат своите заключения.