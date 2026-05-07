Оставиха в ареста литовката, намушкала четирима във Варна

Била под въздействие на алкохола, лекувала и биполярно разстройство

07.05.2026 | 13:37 ч. 19
Снимка: БГНЕС

47-годишната литовска гражданка - Арина Илинайте, която намушка с нож 4-ма души пред супермаркет в града, остава в ареста, реши Варненският окръжен съд.

В съдебната зала тя заяви, че не помни как е нападнала хората, призна, че е изпила голямо количество алкохол и каза, че съжалява. Адвокатът на Арина поиска по-лека мярка за неотклонение и каза, че жената е била лекувана в Литва от биполярно разстройство.

От прокуратурата поискаха обвиняемата да бъде настанена за изследване в психиатрично заведение за 30 дни. Това беше мнението и на присъстващия в залата психиатър.

Съдът реши жената за бъде настанена за изследване в психиатричното отделение към болницата на затвора в Ловеч.

Арина също поиска да бъде лекувана в психиатрия. Допълни, че е останала без пари и без работа, преди месеци дори искала да се самоубие.

