Политолози: Ще бъде по-различен парламент, много от викачите ги няма

Политолози прогнозираха спокоен избор на нов председател на парламента и очертаха възможен четиригодишен мандат, но с високи обществени очаквания и неясна конфигурация на опозицията.

"Очакванията са да отсъства драмата от избора на нов председател. Имаме 131 депутатски места за партия, което не се е случвало от почти 30 години. Интересно е кой ще бъде в опозиция. Интересно е по ключовите теми какво ще се случи и как ще се държат ГЕРБ", заяви политологът Любомир Стефанов в "Денят ON AIR".

Според политолога Георги Киряков вероятно най-яростната опозиция ще бъдат "Възраждане" и Пеевски с ДПС.

"Ще бъде по-различен парламент, най-малкото защото няма МЕЧ, "Величие" и други викачи. Гледам, че има драма по-скоро при третата политическа сила, където искат двама зам.-председатели. ПП-ДБ нямат сметка да се съревновават с ГЕРБ, защото имат една задача с ВСС и избора на главен прокурор. ПП и ДБ винаги са били странна опозиция, защото по някои въпроси са искали да бъдат част от управленското решение, за други са били категорично против", допълни той за Bulgaria ON AIR.

По думите на Стефанов е възможно да видим 4-годишен мандат, но има свръхочаквания.

"На този етап, половин година преди президентските избори, е спекулативно да обсъждаме имена. Ако Радев е със заявка да сменя, не да подменя, не е окей да вербуваш кметове, които до вчера са били с друга табелка. Възможно е да има ГЕРБ без Борисов. Предстои да видим как. Българските граждани са забравили какво е ляво. БСП има бъдеще - подкрепиха Крум Зарков, което веднага имаше положително влияние", посочи гостът.

Всяка партия на власт може да се задържи въпреки протестите и недоволството на хората, убеден е Киряков.

"Бойко Борисов трябва бавно и полека да се оттегли от политиката. Единственото, което му остава, е да ближе рани от лошия резултат от изборите. Той отгледа партия, в която хората са зависими единствено и само от него, беше посредник между властта и получаването на постове. Зависимостта е изключително силна и предвещава крах без него", изтъкна политологът.