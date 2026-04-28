Политолози: Еднопартийното управление винаги носи риск от авторитарност

След повече от 25 години България отново е изправена пред управление с ясно парламентарно мнозинство, концентрирано в ръцете на една политическа сила. Последният подобен случай беше при управлението на Иван Костов.

Днес обаче политическата среда е различна, а обществените очаквания към новото мнозинство са значително по-високи.

"Предимствата биха били от гледна точка на стабилност на това управление и възможност на тази политическа сила да взима самостоятелно, бързо и независимо решения. Недостатъците са свързани със същите условия. Именно нашата система предполага коалиции и тези коалиции би следвало да се основават на компромис, който включва различни интереси, диалог на различни групи в обществото ни, представлявани от партии. От тази гледна точка може да има обвинения или страхове за еднолични решения, които не се съобразяват с определени малцинства в обществото", коментира политологът Яница Петкова в предаването "България сутрин".

Политологът доц. Милен Любенов също вижда в мнозинството възможност за по-бързо формиране на кабинет и по-лесно реализиране на политическата програма.

"Предимство е, че тази политическа сила няма да има никакъв проблем от гледна точка на това да налага своята собствена политическа програма и своята визия за управление. Тоест те нямат оправдания оттук насетне. Ако нещо, което според тях е важно да се реализира, не бъде реализирано, негативите ще бъдат изцяло за тях. От друга страна, едно такова еднопартийно управление винаги носи риск от налагане на определен по-твърд, по-едноличен, авторитарен стил на управление", каза доц. Любенов пред Bulgaria ON AIR.

И двамата анализатори са единодушни, че

най-неотложната задача пред новото мнозинство е приемането на държавния бюджет.

Това е ключов въпрос, от който зависят общините, публичните разходи и инвестициите. Натискът по темата е сериозен, а забавянето вече се отразява върху функционирането на държавата.

Петкова акцентира, че именно бюджетът ще бъде първият реален тест за управленската визия на новото мнозинство.

Особено важно ще бъде как ще бъдат защитени социалните приоритети, тъй като в предизборната си кампания управляващите са поставили силен акцент върху социалната справедливост и овладяването на цените.

Доц. Любенов смята, че антикорупционната политика и реформите в съдебната система са сферите, в които новото управление може да постигне най-бързи и видими резултати. Според него това е и една от основните обществени заявки към новата власт.

Според Петкова новото мнозинство вероятно ще действа смело, но без излишна публичност.

Очакването е реформите да бъдат провеждани по-скоро тихо и бързо,

без шумни политически кампании, за да се ограничат възможностите за организирана съпротива.

Любенов прогнозира, че Румен Радев като министър-председател ще запази част от стила, който показа като президент – силен контрол, ясно структуриране на екипа и ориентация към подбрани експерти.