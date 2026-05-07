Закъснели сме: При регистър на МЗ ще лъсне големият проблем в България

Министерството на здравеопазването (МЗ) стартира три ключови инициативи, сред които е и създаването на национална информационна база с данни за онкологичните заболявания.

"Закъснелите сме много отдавна.

От години молим правителствата да имаме регистри, но видяхме, че няма желание това да се случи.

Държавата няма интерес това да се случи, защото трябва да извади едни пари за превенция и лечение. Имаше регистър, но го унищожиха", коментира председателят на Федерация "Български пациентски форум" Иван Димитров в "България сутрин".

По думите му всяко ново правителство идва с неговото си мислене, няма никаква продължителност и надграждане.

"Всеки министър казва: "От мен започва всичко", отбеляза Димитров пред Bulgaria ON AIR.

Той алармира, че в

последните 20 години не можем да ползваме адекватни данни за България за каквото и да е заболяване.

Ползваме данни от Европа за България, но и те нямат адекватна информация.

"При един регистър ще лъсне големият проблем в България и тогава Европа може да каже: "Те са европейски граждани и пациентите трябва да бъдат лекувани по такъв начин". Може да започне да ни бие по канчето", подчерта Димитров.

"Правителството въведе лимит. Върнаха ни с лимити за лечение, профилактика и превенция. Върнахме се в 2008 г. в момента. Бавно става диагностицирането и лечението. Базата от НЗОК няма да отговаря и на 10% от актуалността в момента. Има много болни хора, които не стигат до лечение или стигат до диагнозата твърде късно", заяви гостът.

Той съобщи, че има лекари, които връщат направления, без да са стигнали до пациентите.

"Започнаха да ни пишат и лекари, че имат съмнения за дадени заболявания, но не могат да дадат направление на пациента", каза Димитров.

"Решението е политическо. Много се надявам

новото правителство да проумее, че освен сигурността в една държава, образованието и здравеопазването да са подсигурени.

Ако една от тези сфери не е подсигурена, няма никакъв смисъл", убеден е председателят на Федерация "Български пациентски форум".

Той настоя, че в здравеопазването не трябва да се дават повече пари, просто трябва да се спрат течовете.

"Всички политици са наясно какъв е проблемът. Кранчетата се командват от политиците. В мътната вода има едни хора, които гребат добре. Надявам се в здравната комисия да има хора, които разсъждават правилно и нещо да се случи. Иначе пациентите ще ходят в чужбина да си правят диагнозите и да се лекуват", каза още Димитров.

"Имам джипи в България, имам джипи и в Италия - там не плащам нищо, това е приоритет на държавата. Има много джипита, няма джипи с 5 хил. души и да не може да ги обслужи. Пациентът не бива натоварван със суми. Здравеопазването в Италия е социален феномен, те дори нямат здравни осигуровки", обясни събеседникът.

По думите ми ние сме държавата, в която се доплаща най-много в целия ЕС и въпреки това сме най-болната нация.