Гюров: Служебното правителство е преход, но ние не бяхме наблюдатели

Последно заседание на служебните министри от кабинета “Гюров”. Премиерът откри заседанието с думите, че министрите му не са се скрили за унизителното оправдание “за два месеца толкова“, нито зад дребен чиновнически фатализъм “точно аз ли, нямам партия, зад мен са само премиерът и колегите“.

Гюров благодари на министрите, че не са си измили ръцете с констатации. “Влязохте в калта на решенията, посочихте проблемите, но и назовахте виновниците по име и без упойка на абстрактни понятия, зад които българската власт често обича да крие страха си. Успяхме да нарушим омертата в съдебната система, за което благодаря специално на вицепремиера. Видя се колко дълбоко е мълчанието“, категоричен е министър-председателят.

Гюров подчерта, че министрите от кабинета му не се притесняват от ревизии и изрази надежда, че проверките на бъдещото правителство ще обхванат по-широк период от временното управление.

“20-годишният модел на зависимости превърна държавата в навик, а безнаказаността - в институция. Служебното правителство е преход, но ние не бяхме просто наблюдатели, смисълът е в достойнството на изминалия път. Не беше лесно, бяхме атакувани от всички страни, често едновременно, но това можеше да се очаква в държава с институции, овладявани с години“, каза още премиерът.

Според него министрите са били правилните хора на правилното място в правилния момент. “Животът е като пиеса, не е важно колко е дълга, а колко е добре изиграна. Когато завесата пада, е важно едно - дали слизаме от сцената с достойнство. Аз вярвам, че го направихме“, завърши Гюров.

Очаква се днес в края на работния ден президентът Илияна Йотова да връчи проучвателен мандат на лидера на “Прогресивна България” Румен Радев, а заявките са той веднага да върне папка с имена на министри за съставяне на кабинет.