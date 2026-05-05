И кабинетът "Гюров" финансира "златна" магистрала: 90 млн. евро за 2 километра

И служебният кабинет на Андрей Гюров финансира златни магистрали. Според нов анализ на Института за пътна безопасност, 2 км от АМ "Струма" струват 90 млн. евро.

Според обществена поръчка на Агенция "Пътна инфраструктура", публикувана в периода 27.04 - 04.05.2026 г. - буквално в последните дни на кабинета "Гюров", участък от 3,1 (км 373+300 – км 376+000) ще струва 90 млн. евро за приблизително 2 км или по 45 млн. евро/км.

Става дума за процедура № 00044-2026-0028 в ЦАИС ЕОП

Симптом на модел, не изключение

ИПБ подчертава, че тук са налице едновременно:

Директно договаряне (без конкуренция)

Рекордно висока цена

Тайминг в последните дни на правителството

"Това не е просто поръчка. Това е учебникарски пример как се "усвояват" публични средства в преходен момент на властта. Това е класическа комбинация за непрозрачно разходване на публични средства", пишат от ИПБ.

От института отбелязват, че проектът е свързан със същия кръг строителни компании, около които през годините има санкции, корекции и съмнения за нередности.

"Не може да бъде подминат и фактът, че през 2021 г. Тодор Анастасов като заместник-министър на регионалното развитие беше обект на сериозен обществен и политически натиск във връзка с проекта за тунела под Шипка и беше освободен от поста си. Днес като шеф на АПИ, същият управленски модел очевидно се възпроизвежда", пишат от ИПБ.

България - шампион по скъп асфалт

От ИПБ отбелязват, че в Европа един километър магистрала струва около 10 млн. евро, а 25 млн. евро е цената, когато говорим за сложен терен.

В България обаче цената е 45 евро на километър.

"За тези пари другаде се строят цели участъци - не 2 км", констатират от ИПБ. "С действията си в последните дни кабинетът "Гюров" надмина дори най-спорните практики на предходни управления по демонстрирана безотговорност и липса на прозрачност. Агенция "Пътна инфраструктура" в този си вид се е превърнала в рисков фактор за публичните финанси, а не в гарант за тяхното ефективно управление.

От ИПБ настояват за разформироване на АПИ и създаване на нова, прозрачна структура

Те искат:

незабавно публикуване на КСС и единичните цени

разкриване на всички изпълнители

независим одит

спиране на процедурата при липса на прозрачност

"90 млн. евро за 2 км път, възложени без конкуренция в последните часове на едно правителство, не е просто скандал - това е диагноза за начина, по който се управляват публичните средства", казват от ИПБ в заключение.