BGONAIR Live Новини Днес | 38

И кабинетът "Гюров" финансира "златна" магистрала: 90 млн. евро за 2 километра

В Европа цената би била 20 млн. евро

05.05.2026 | 10:43 ч. 17
Снимка: БГНЕС

И служебният кабинет на Андрей Гюров финансира златни магистрали. Според нов анализ на Института за пътна безопасност, 2 км от АМ "Струма" струват 90 млн. евро. 

Според обществена поръчка на Агенция "Пътна инфраструктура", публикувана в периода 27.04 - 04.05.2026 г. - буквално в последните дни на кабинета "Гюров", участък от 3,1 (км 373+300 – км 376+000) ще струва 90 млн. евро за приблизително 2 км или по 45 млн. евро/км.

Става дума за процедура № 00044-2026-0028 в ЦАИС ЕОП

Симптом на модел, не изключение

ИПБ подчертава, че тук са налице едновременно:

  • Директно договаряне (без конкуренция)
  • Рекордно висока цена
  •  Тайминг в последните дни на правителството

"Това не е просто поръчка. Това е учебникарски пример как се "усвояват" публични средства в преходен момент на властта. Това е класическа комбинация за непрозрачно разходване на публични средства", пишат от ИПБ.

От института отбелязват, че проектът е свързан със същия кръг строителни компании, около които през годините има санкции, корекции и съмнения за нередности.

"Не може да бъде подминат и фактът, че през 2021 г. Тодор Анастасов като заместник-министър на регионалното развитие беше обект на сериозен обществен и политически натиск във връзка с проекта за тунела под Шипка и беше освободен от поста си. Днес като шеф на АПИ, същият управленски модел очевидно се възпроизвежда", пишат от ИПБ.

От ИПБ отбелязват, че в Европа един километър магистрала струва около 10 млн. евро, а 25 млн. евро е цената, когато говорим за сложен терен.

В България обаче цената е 45 евро на километър. 

"За тези пари другаде се строят цели участъци - не 2 км", констатират от ИПБ. "С действията си в последните дни кабинетът "Гюров" надмина дори най-спорните практики на предходни управления по демонстрирана безотговорност и липса на прозрачност. Агенция "Пътна инфраструктура" в този си вид се е превърнала в рисков фактор за публичните финанси, а не в гарант за тяхното ефективно управление.

От ИПБ настояват за разформироване на АПИ и създаване на нова, прозрачна структура

Те искат:

  • незабавно публикуване на КСС и единичните цени
  • разкриване на всички изпълнители
  • независим одит
  • спиране на процедурата при липса на прозрачност

"90 млн. евро за 2 км път, възложени без конкуренция в последните часове на едно правителство, не е просто скандал - това е диагноза за начина, по който се управляват публичните средства", казват от ИПБ в заключение. 

