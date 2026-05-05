Гюров стана и пилот, разгледа F-16 отблизо

Служебният премиер Андрей Гюров посети Трета авиационна база край Граф Игнатиево в навечерието на 6 май - Ден на храбростта и празника на Българската армия.

“Премиерът се запозна с хода на реализация на инфраструктурните проекти, които се изпълняват на територията на базата във връзка с експлоатацията на новите изтребители F-16 Block 70”, се казва в съобщението на Министерски съвет във Фейсбук.

Той проведе среща с ръководството на базата и поздрави военните по случай професионалния им празник.

Гюров разговаря с пилотите на изтребителите F-16 Block 70, които ще участват в тържественото отбелязване на 6 май с демонстриране способностите на авиационната техника.