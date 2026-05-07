Тимчо Муцунски отсече: Не сме готови за конституционни промени

Що се отнася до двустранните отношения с България, искам да бъда кристално ясен. В този контекст страната ни не е готова за конституционни промени. Липсва доверие и липса на надеждност по отношение на действията ни като държава, така че в този момент няма условия за конституционни промени и правителството не е готово да предприеме каквато и да е стъпка към конституционни промени. Това заяви министърът на външните работи и външната търговия на РСМ Тимчо Муцунски в отговор на журналистически въпроси на съвместна пресконференция с генералния секретар на Съвета на Европа Ален Берсе, който е на първото си официално посещение в страната.

"Правим ли конкретни неща, свързани с нашата европейска перспектива, не искам да се повтарям, защото това е тема, която е много актуална през последния период. Да, правим. Първото е това, което правим във връзка с Програмата за реформи. Второто е това, което правим в областта на общата външна политика и политика на сигурност, но много повече е това, което правим за прилагането на европейските ценности. И в крайна сметка, подобно на казаното от г-н Берсе - за обективния ангажимент на страната ни към европейските ценности, които понякога са дори в по-широк контекст от прилагането на общата външна политика и политика на сигурност", каза Муцунски, предаде МИА.

Относно факта, че се очаква Румен Радев да получи мандат за сформиране на правителство в България, Муцунски заяви, че целта му не е нито да преглежда резултатите от изборите, нито да преглежда изявления, идващи от София, защото, както каза, би навлязъл в чужд наратив.

"Това, което мога да ви кажа, е, че винаги сме били готови за диалог и сега сме готови за него. Липсваше воля за такъв диалог от страна на съседна България по време на съществуването на предишно политическо правителство. Надявам се, че в София има осъзнаване, че европейската перспектива за нашата страна е значима за целия регион. И това, че няма такова осъзнаване и че такова осъзнаване не е развито, не означава, че мислим за някаква алтернатива, но ще продължим по пътя на реформите, ще продължим по пътя на спазване на общата външна политика и политика на сигурност и ще продължим да споделяме онези европейски ценности, в които вярва огромното мнозинство от нашите граждани. Но ако въпросът е дали сме готови за конституционни промени в този контекст и в тази ситуация, ние не сме готови. И нека няма дилема по този въпрос", подчерта Муцунски, цитиран от "Нова Мекедония".