Белият дом с нова критика, нарече Европа "инкубатор за тероризъм"

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп обвини Европа, че е "инкубатор за тероризъм", подхранван от масова миграция, в нова стратегия за борба с тероризма, представена в сряда.

Стратегията се фокусира и върху изкореняването на "насилствени леви екстремисти“, включително "радикално про-трансджендър“ групи, тъй като консервативната администрация на Тръмп засилва политическите си атаки срещу опонентите си, съобщава AFP.

Стратегоята допълнително поставя наркокартелите в Северна и Южна Америка в центъра на усилията за борба с тероризма. Но някои от най-силните ѝ формулировки са запазени за Европа - дом на многобройни съюзници на САЩ, които ще бъдат разтревожени, ако видят континента си отново в мерника на администрацията на Тръмп.

Европа трябва да действа сега

"За всички е ясно, че добре организираните враждебни групи експлоатират отворените граници и свързаните с тях глобалистични идеали. Колкото повече растат тези чужди култури и колкото по-дълго продължават настоящите европейски политики, толкова по-сигурен е тероризмът“, се казва в стратегията.

"Като родно място на западната култура и ценности, Европа трябва да действа сега и да спре умишления си упадък“, се казва в стратегията, ръководена от координатора по борбата с тероризма Себастиан Горка, който е обвинен във връзки с крайнодесни групи.

Новите критики към Европа идват само месеци след като новата стратегия за национална сигурност на Тръмп заяви, че континентът е изправен пред "цивилизационно заличаване“ поради имиграцията.

Тръмп също така разкритикува европейските съюзници от НАТО за това, че не са му помогнали с войната срещу Иран.

Левите групи са основна грижа за администрацията на републиканския президент, като стратегията е насочена към това, което тя нарича "насилствени леви екстремисти, включително анархисти и антифашисти“.

В нея се казва, че усилията на САЩ за борба с тероризма ще "дадат приоритет на бързото идентифициране и неутрализиране на насилствени светски политически групи, чиято идеология е антиамериканска, радикално про-трансджендър и анархистка“.

В него се посочва конкретно предполагаемият убиец на съюзника на Тръмп и консервативен инфлуенсър Чарли Кърк, "извършен от радикал, който е изповядвал крайни транссексуални идеологии“.

След завръщането си на власт миналата година Тръмп демонизира всяко признание за половото разнообразие и транссексуалните хора.

Той редовно се хвали с това как администрацията му е забранила на транссексуалните жени да участват в женски спортове и малко след встъпването си в длъжност подписа изпълнителна заповед, провъзгласяваща, че има само два пола.