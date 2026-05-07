Плановете за милитаризация на Варшава ще бъдат скъпоструващи и полското население "ще трябва да се раздели с парите", заяви пред репортери Дмитрий Песков, прессекретар на руския лидер, предава ТАСС.

"Що се отнася до процеса на милитаризация, който следва тези изявления, той, разбира се, е скъп финансово. Населението на страната ще трябва да плати парите, защото цялата тази милитаризация ще се извършва за сметка на нейните граждани, в този случай за сметка на полските граждани. Полша, както и редица други европейски страни, открито представя Русия като своя основна заплаха. Ние категорично отхвърляме това; не приемаме подобно отношение към нашата страна и заявяваме обратното. Следвайки тази линия, която на практика се е превърнала в стратегическа за тях, тези страни водят до значителна конфронтация на европейския континент и ескалация на напрежението. Това е тяхна отговорност", заяви Песков в отговор на въпрос относно плановете на Варшава за милитаризация на страната.

Песков добави още, че Русия високо цени посредничеството на САЩ в Украйна.

"Москва оценява посредничеството на Вашингтон в украинското уреждане и се надява то да продължи. Очакваме Вашингтон да продължи добрата си воля и услугите на онези, които улесняват процеса на преговори. Ние високо ценим тези услуги", каза той.