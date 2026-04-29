Прокурорската колегия поиска от Янкулов допълнения за дисциплинарното производство за Сарафов

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет поиска служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов да направи допълнения към предложението му за образуване на дисциплинарно производство срещу заместник-главния прокурор Борислав Сарафов.

Колегията иска от министъра да посочи длъжността на лицето, за което се прави предложението, както и да предостави допълнителни данни по отношение една от точките в него. От колегията уточниха, че при неизпълнение на указанията предложението му няма да бъде разгледано.

Янкулов има срок от една седмица срок, в който да отстрани установените от кадровиците недостатъци в предложението.

Пред медиите Андрей Янкулов посочи, че ще прецени какво да прави от гледна точка на това кое е "най-удачното поведение". "Твърдя, че няма такива нередности, дали ще ги отстраня или не, ще преценя какво да направя", добави той. По първите два пункта от предложението давностният срок за образуване на дисциплинарно производство е на своя финал, обясни министърът.

Според него няма проблем в това, че при внасяне на предложението му Сарафов е и.ф. главен прокурор, а към момента не е. Вторият пункт, по който колегията има критики, е във връзка със сигнала на прокурор Теодора Георгиева, като според тях е необходимо да се приложат доказателства за фактите. Янкулов обясни обаче, че не се позовава на сигнала, за да доказва дисциплинарни нарушения на Сарафов, а на прессъобщението на прокуратурата и документите към него относно прокурор Георгиева.

Министърът обясни, че ако "нередностите" сочени от Прокурорската колегия бъдат отстранени, тогава тепърва ще се вземе решение дали да се образува дисциплинарно производство срещу Борислав Сарафов.

Предложението на министъра спрямо и.ф. главен прокурор към онзи момент Борислав Сарафов бе направено в края на март. В него са залегнали пет обстоятелства.

Първото е свързано със сигнал на българския европейски прокурор Теодора Георгиева, в който тя твърди, че Сарафов е съобщил на среща с европейски прокурори, че българската прокуратура разполага с доказателства за получавани от Георгиева подкупи, а разследването, по време на което са събрани въпросните доказателства, е започнало едва след тази среща.

Второто е във връзка с позицията-отговор на прокуратурата по повод съобщението на Върховния касационен съд за възприетото от Наказателната колегия виждане, че правомощията на Сарафов като и.ф. главен прокурор са прекратени по силата на закона и съответно внесено от него искане за възобновяване на наказателно дело не представлява валидно сезиране на съда. Янкулов посочва, че в отговора на прокуратурата са използвани неприемливи оценки към ръководството на ВКС . "Като фактически представляващ прокуратурата посредством изразената публична позиция Борислав Сарафов формулира изключително крайни твърдения, засягащи независимостта, доброто име и авторитета на ВКС и водещи до нарушаване на установената институционална етика", посочи Янкулов в предложението си.

Други две обстоятелства се отнасят до „грубо смесване от страна на Борислав Сарафов на публичната му функция с личен интерес и недопустимо използване на институционалния авторитет на прокуратурата за цели, несъвместими с правомощията на длъжността, която фактически заема“. Става дума за поискания от Сарафов отвод на съдията от Софийския градски съд Мирослава Тодорова, която разгледа жалба срещу отказ на тогавашния аd hoc прокурор Даниела Талева да образува досъдебно производство по материали, добили известност като „ЕвротоЛийкс“, както и за искане до ВКС и ПК на ВСС от случайното разпределение при определяне на следващия ad hoc прокурор да бъдат изключени всички съдии, членове на Съюза на съдиите.

И последното е свързано със случая "Петрохан". Министърът на правосъдието изтъква, че като и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов е направил непремерено публично изказване, още в самото начало на разследването, в което дава оценка на отделни факти. Това създава реален риск от въздействие върху вътрешното убеждение на прокурора и разследващите органи, което трябва да се основава на обективно, всестранно и пълно изследване на всички обстоятелства, изтъкна Янкулов в предложението си.

Янкулов подчертава, че действията и бездействията на фактически изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов представляват сериозни дисциплинарни нарушения, за които следва да му бъде наложено най-тежкото дисциплинарно наказание – дисциплинарно освобождаване от длъжност.

На 22 април Борислав Сарафов оттегли съгласието си за заемане на длъжността изпълняващ функциите главен прокурор в изявление, публикувано на сайта на прокуратурата. Същия ден Прокурорската колегия на ВСС определи Ваня Стефанова за изпълняващ функциите главен прокурор на мястото на Сарафов за срок от шест месеца. Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок.