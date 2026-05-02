"Възраждане" внесе процедурни правила за избор на ВСС

Още в деня на свикването на Народното събрание "Възраждане" внесе процедурни правила за избор от Народното събрание на главен инспектор и инспектори в Инспектората към Висшия съдебен съвет (ВСС), съобщиха от пресцентъра на партията. В мотивите си "Възраждане" припомня, че практиката по досегашните процедури за избор на главен инспектор и инспектори в Инспектората към ВСС показва наличие на съществени слабости, които се изразяват в ограничена конкуренция между кандидатите, формализирано провеждане на изслушванията и липса на задълбочено обсъждане на професионалните и нравствените качества на предложените кандидати. Именно тези дефицити са посочвани от политическата организация като причина да не може да се гарантира високо ниво на професионализъм, независимост и почтеност при избора.

Така "Възраждане" аргументира нуждата от приемането на нови процедурни правила,

които да осигурят прозрачна, състезателна и обективна процедура по избор. Като основната цел е да се гарантира избор на главен инспектор и инспектори, които притежават високи професионални качества, доказана почтеност и ясна мотивация за изпълнение на функциите си.

"Предложението ни ще създаде реална конкуренция между кандидатите, повишаване на прозрачността и публичността на процедурата, осигуряване на обективна и задълбочена оценка, ограничаване на риска от зависимости и корупционни практики и повишаване на доверието на обществото в дейността на Инспектората към ВСС", категоричен е Петър Петров, който заедно с екип от юристи е съставител на предложението.

Предложените процедурни правила имат следните специфики:

"Възраждане" предвижда разширяване на кръга на лицата, имащи право да предлагат кандидати, което ще създаде предпоставка за реална конкуренция и ще доведе до увеличаване на броя на кандидатите. Със завишаване на изискванията към кандидатите и въвеждане на изискване за представяне на подробна концепция за дейността и развитието на Инспектората ще се осигури реална оценка на професионалната подготовка и визията на кандидатите и ще се избегне представянето на формални и неконкретни концепции. Разширяване на възможностите за външни становища от външни лица и организации ще допринесе за по-пълна и обективна оценка на техните професионални качества и репутация. Усъвършенстване на процедурата по изслушването и обсъждането е необходимо, за да бъде преодолян нейния формален характер. Тук "Възраждане" предлага две нива на нейното структуриране: изслушване на кандидатите и провеждане на същинско обсъждане и разискване на кандидатурите. Предвижда се възможност за участие в разискванията на представители на професионални организации, съдебната власт, академичната общност, адвокатурата и медиите, с цел осигуряване на по-широк обществен и експертен контрол. За да бъде ограничен рискът от зависимости и корупционни практики, от "Възраждане" предлагат изисквания за прозрачност на финансовото състояние, което включва: деклариране на непогасени публични задължения и задължения към частни лица; възможност за събиране на информация от компетентни институции относно имущественото състояние на кандидатите и въвеждане на механизъм за деклариране на пътуванията в чужбина след заемане на длъжността. Създаваме възможност и за проверка на почтеността на кандидатите чрез събиране на информация относно евентуални криминални регистрации, противообществени прояви и административно-наказателни производства. От "Възраждане" обръщат внимание и на ясното регламентиране на срокове за отделните етапи на процедурата, с което целят предотвратяване на взимането на прибързани решения, осигуряване на достатъчно време за анализ и обсъждане и гарантиране на реално участие на всички заинтересовани страни. "С приемането на предложените процедурни правила очакваме да бъде постигнато едно повишаване на качеството на избраните кандидати, засилване на прозрачността и доверието в процедурата, подобряване на ефективността на Инспектората към ВСС и ограничаване на възможностите за политически и икономически зависимости", категоричен е Петър Петров, народен представител от "Възраждане".