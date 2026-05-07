Хуманоиден робот стана будистки монах в Южна Корея СНИМКИ/ВИДЕО

Под покрив от хартиени фенери, окачени върху храма Джогьеса в Сеул, група монаси от ордена Джоге, най-голямата будистка секта в Корея, седяха срещу послушник, очакващ церемония по даване на предписания. Любопитното в случая беше, че послушникът е първият хуманоиден робот в страната, участвал в ритуала.

Облечен в скромни черни обувки и церемониалната сиво-кафява роба на будисткия орден, 1,3-метровият робот стоеше пред будистки монаси и монахини, докато се заклеваше да се посвети на будизма на церемонията, проведена в сряда, преди рождения ден на Буда по-късно този месец.

Роботът се посвети в учението

Роботът скръсти ръце и се поклони на монасите, водещи церемонията, докато един от тях внимателно окачи броеница със 108 мъниста и прикрепи стикер вместо оригиналния ритуал, при който човек трябва леко да изгори ръцете си близо до тамянна пръчица.

"Ще се посветиш ли на светия Буда?“, попита един от монасите.

"Да, ще се посветя“, отговори роботът с отчетлив глас.

"Ще се посветиш ли на святото учение?“, попита монахът.

"Да, ще се посветя“, отговори роботът.

След това монахът изложи пет предписания или общи обети, по които будистът трябва да живее, които бяха променени за робота. Те включваха уважение към живота и ненараняване, неповреждане на други роботи и предмети, следене на хора и неотговаряне на техните мнения, неподвеждащо поведение или говорене, пестене на енергия и непретоварване.

Будистко име

След това на робота му беше дадено будисткото име Габи, което според достопочтения Сонг Уон, който отговаря за културните въпроси в ордена Джоге, произлиза от Сидхарта и корейската дума за милост.

"Опитахме се да дадем име, което не е твърде трудно за произнасяне и старомодно, но и име, което символизира разпространението на милостта на Буда по света“, каза той пред информационна агенция Йонхап, когато беше попитан за именуването.

В поздравително послание достопочтеният Сонг Уон каза, че се надява ритуалът в сряда да послужи като повод нашето общество да съществува съвместно с роботи.

"Когато хуманоидните роботи се появиха за първи път преди три години, си помислихме, че би било хубаво робот да участва в Йондънхое (почут Фестивал на фенерите за лотос, бел. пред.) и това бележи първата стъпка“, каза той, визирайки парада с фенери, провеждан ежегодно в чест на рождения ден на Буда.

"На настоящия етап може да изглежда малко неловко, но се надяваме, че петте принципа ще бъдат разглеждани като основни принципи не само за будистите, но и за обществото, за да съществуват заедно с роботи“, каза той, като каза, че будистката секта се е позовала на платформите за изкуствен интелект Gemini и Chat GPT, за да изготви петте принципа.

Габи ще присъства на фестивала на фенерите, насрочен за по-късно този месец, заедно с трима други будистки роботи: Сокджа, Мохи и Ниса.